José Diogo Quintela foi a mais recente 'vítima' da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' feita nas manhãs da rádio Renascença. Entre as várias questões mais curiosas, ou mesmo atrevidas, houve uma que se destacou:

"Zé Diogo, quão mau foste nos anúncios da Multiopticas para seres trocado pela dona Dolores?", questionou-se.

"Aquilo era um bocado esquisito, um bocado sinistro", nota o comediante.

"A dona Dolores acho que é um upgrade para a marca, mas repara, a família Aveiro começa a ir-me ao bolso com alguma regularidade. A Meo deixou de ter Gato Fedorento e passou para o Ronaldo, a Multiopticas para a D. Dolores. [Só falta] a Elma começar a escrever as minhas crónicas no Observador", disse em tom de ironia.

