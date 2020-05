Além de estarem à espera do primeiro filho em comum, Zayn Malik e Gigi Hadid podem também estar noivos.

A motivar as suspeitas está a recente tatuagem que o cantor fez no seu corpo. Zayn desenhou uma parte do poema On Marriage, de Kahil Gibran, que celebra o amor e é frequentemente citado em casamentos.

"Cantem e dancem juntos e sejam alegres, mas deixem cada um de vocês sozinho", pode ler-se na tatuagem, divulgada por George Khalife.

Será que os rumores estão certos e o casório está para breve?

