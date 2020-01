Zayn Malik fez uma generosa doação na página do GoFundMe de Caitlin Robinson, de Burnley, que tem apenas cinco anos e sofre de neuroblastoma.

O GoFundMe não permite que os doadores deixem um comentário, mas Zayn escreveu o seu nome completo ao lado da quantia doada, mais de dez mil euros.

Na descrição da página, a mãe de Caitlin, Helen, escreveu: "A minha filha foi diagnosticada com neuroblastoma no ano passado, abril de 2019. Desde então, foi submetida a vários tratamentos de quimioterapia e metaiodobenzilguanidina (MIBG), mas nenhum deles funcionou. Preciso de levar a minha filha a Barcelona para um tratamento que não está disponível no Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido. Por favor, ajudem-me a salvar a minha filha".

Em comunicado, a mãe de Caitlin disse ainda que adoraria entrar em contacto com o artista, de 27 anos, para agradecer-lhe o gesto, pois "está muito grata".

