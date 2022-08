Nicola Peltz foi inundada com mensagens de apoio de amigos e fãs depois de ter feito um desabafo na sua conta de Instagram no passado fim de semana.

Partilhando uma fotografia na qual surge visivelmente em baixo, a mulher de Brooklyn Beckham falou da importância de se mostrar o ‘outro lado’ da vida nas redes sociais, nomeadamente, quando nem tudo corre bem.

“Obrigada do fundo do meu coração por todas as vossas mensagens - significa tanto para mim. Desejo amor e luz no vosso caminho, a gentileza é uma coisa tão poderosa”, notou a estrela de 27 anos.

Embora a informação não tenha sido confirmada oficialmente, vários meios de comunicação social referiram que a tristeza de Nicole se deveria a uma zanga que teve com Victoria Beckham, sua sogra.

Leia Também: Victoria Beckham não se dá bem com a nora? Fontes comentam