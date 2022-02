A youtuber brasileira Camila Loures revelou que foi convidada para o 'Big Brother Famosos' Portugal.

Num vídeo que publicou no YouTube, contou que foi contactada no dia 15 de fevereiro e tinha "seis dias" para estar em Portugal. "Tinha de estar em Portugal no dia 22. Num primeiro momento pensei em ir, viver esta experiência de entrar no 'BB' internacional, em Portugal que já há muita gente que me segue lá e eu amo aquele lugar", disse.

No entanto, acabou por recusar o convite porque não iria ter tempo para deixar os vídeos para o seu podcast gravados. Segundo Camila Loures, teria "cinco dias para deixar 136 vídeos prontos".

"Não queria deixar o YouTube de lado. E teria de fazer conteúdo para a marca do meu Instagram", acrescentou, entre outras coisas.

"Estava muito indecisa. [...] Decidi não ir porque não me senti preparada", explicou, destacando que o convite foi feito "muito em cima da hora".

No mesmo vídeo, discutiu ainda o valor do prémio final comparando com a oferta dada no Brasil. Veja o vídeo na íntegra:

De recordar que a nova edição do 'Big Brother' vai começar no próximo domingo, 27 de fevereiro.

