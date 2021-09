Yolanda Tati é uma mãe super babada do seu rebento. A animadora da rádio Cidade FM foi mãe do bebé Leonardo há quase um mês e desde então tem vindo a partilhar na sua conta oficial de Instagram diversas imagens do bebé.

"O meu mundo numa fotografia", pode ler-se na legenda de um retrato de família onde Yolanda posa para a foto ao lado do companheiro e do filho bebé.

Veja abaixo esta e outras publicações onde é Leonardo o grande protagonista.

