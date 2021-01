Xuxa Meneghel, uma das apresentadoras mais aclamadas do Brasil, deu uma entrevista à revista Veja na qual falou sobre os abusos que sofreu ao longo da sua carreira, a nível profissional e pessoal.

A comunicadora - que este ano anunciou que iria deixar de ter um empresário - notou que na época em que trabalhava com Marlene Mattos, uma das suas assessoras, viu a sua liberdade bastante restringida.

"Se eu falasse que não fui manipulada, estaria mentindo. Mas preciso deixar claro que eu permiti”, notou, dando conta que a representante chegou, inclusive, a dizer-lhe com quem poderia ou não namorar.

“Chegou a um ponto em que ela decidia como eu deveria falar, vestir e até namorar. E eu obedecia. Nem eu sei como me sujeitei a tudo isso e por tanto tempo”, confessou.

A anfitriã afirmou que isto não aconteceu apenas com Marlene, mas com outros profissionais com quem trabalhou: "Poderia ser duas ou três vezes mais rica. Fui tudo o que as pessoas imaginam: enganada, usada, manipulada, roubada".

