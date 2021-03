Depois da polémica sobre os alegados cursos sobre criptomoedas dados por Youtubers e do burburinho que gerou a revelação de que tinha traído Angie Costa, Diogo Figueiras, mais conhecido como Windoh, pode estar a enfrentar mais um momento duro.

Tudo indica que o namoro com Maria Dominguez terá terminado recentemente. Isto porque o youtuber e a apresentadora apagaram as fotografias que tinham de ambos nas redes sociais e deixaram de se seguir no Instagram.

O rumor está a ganhar força nas redes sociais, tendo já sido tópico em vídeos em que são comentados os temas mais marcantes relacionados com personalidades do digital.

