O polémico convite feito pela Iniciativa Liberal aos youtubers Windoh e Tiago Paiva para que ambos visitassem o Parlamento continua a dar que falar.

No 'Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer', da SIC Notícias, Ricardo Araújo Pereira comentou o tema e brincou com os mais recentes vídeos de Windoh publicados no Youtube, embora se tenha focado no facto de o mesmo ter começado a vender, recentemente, "cursos de criptomoedas".

Windoh, mais tarde, fez questão de reagir a estas declarações. Referiu que o humorista é "atrasado" e que atualmente está "dentro do sistema". "Mais uma marioneta, o que é pena, porque esse gajo tem potencial", disse ainda.