O príncipe William não estará interessado em recuperar a relação com o príncipe Harry. Segundo a imprensa britânica, o príncipe de Gales terá, inclusive, ficado "chateado" com o irmão mais novo, considerando que este viu a doença do pai como uma "oportunidade" de conseguir atenção pública.

"O William ficaria chateado porque o Harry, mais uma vez, escolheu fazer desta visita para ver o pai uma oportunidade de relações públicas. No que diz respeito ao William, ele não tem absolutamente nenhum interesse em falar com o Harry até que este se comporte como um cavalheiro e peça desculpa pelas calúnias que o envolveram a ele e à princesa de Gales", notou Ingrid Seward, editora da Majesty Magazine, ao jornal The Sun.

A mesma nota que William "terá ficado furioso" por Harry ter usado a viagem como "uma oportunidade de anunciar a sua chegada".

Da mesma forma, Harry foi criticado por ter feito a visita de forma "impulsiva", sublinhando-se que poderia esperar uma ou duas semanas.

