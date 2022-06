O príncipe William revelou que pretende seguir o exemplo da mãe, a princesa Diana, no que diz respeito à educação dos filhos.

O duque de Cambridge, de 39 anos, teve a oportunidade de conhecer um centro de acolhimento de sem-abrigos, The Passage, em Londres, com apenas 11 anos com Lady Di, algo que contribuiu para uma maior consciência social.

"Apesar parecer que sou uma das pessoas mais improváveis a apelar para esta causa, sempre acreditei que poderia usar a minha plataforma para ajudar a contar estas histórias e a trazer atenção e ação àqueles que estão a sofrer. Planeio fazer isso agora que vou completar 40 anos, ainda mais do que fiz no passado", escreveu na edição desta semana da Big Issue.

"Daqui a uns anos espero trazer o George, a Charlotte o Louis para conhecerem as fantásticas organizações que fazem um trabalho tão inspirador para ajudar aqueles que mais precisam - tal como a minha mãe fez comigo", sublinha.

"Era como se ela soubesse que eu iria continuar a tentar e a chamar a atenção [para a causa], [porque] o primeiro passo para resolver um problema é que toda a gente veja como realmente é", completa.

Recorde-se que este mês o duque de Cambridge foi visto a vender exemplares da Big Issue na rua. Esta é uma revista de caráter solidário.