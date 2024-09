O príncipe de Gales viajou esta terça-feira, dia 10 de setembro, para Llanelli, Gales do Sul, para uma série de eventos que celebram o desporto e a cultura galesa, e para conhecer algumas comunidades locais.

Os seus compromissos surgem após o anúncio do fim dos tratamentos de quimioterapia por parte da princesa.

Kate Middleton partilhou um vídeo com momentos em família na segunda-feira.

"Com o verão a chegar ao fim, não tenho palavras para descrever o alívio que é ter finalmente terminado o meu tratamento de quimioterapia. Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós, enquanto família. A vida, tal como a conhecemos, pode mudar num instante e tivemos de encontrar uma forma de navegar nas águas tempestuosas e no caminho desconhecido", pode-se ler na legenda do vídeo que Kate publicou na rede social X.

William surgiu em Llanelli de barba, com um fato azul e gravata grená. O dia começou com uma visita a uma escola primária.

Seguiu-se uma visita à sede da Wales Air Ambulance, e à equipa de rugby Scarlets Rugby Union.

