O príncipe William está a "exigir respostas" sobre a polémica entrevista que a mãe, a princesa Diana, deu à BBC, a qual se encontra atualmente a ser investigada.

Na altura, corria o ano de 1995, Diana esteve à conversa com Martin Bashir. Agora, este momento voltou a ser alvo de atenções uma vez que o jornalista foi acusado de manipular o irmão de Lady Di, através de declarações falsas, de forma a que a entrevista fosse negociada.

"O William está a exigir respostas e está determinado a ir até ao fim para descobrir a verdade", referiu uma fonte à Us Weekly. "Para o William, esta entrevista em particular ainda é muito fresca. O Harry também está zangado com a entrevista", acrescentou.

De uma perspetiva mais positiva, o mesmo informante dá conta que o assunto acabou por aproximar os irmãos, uma vez que estavam afastados devido a todos os problemas relacionados com a saída de Harry e Meghan da realeza.

