O príncipe William e Kate Middleton vão desfrutar de uma última viagem em família antes dos filhos regressarem à escola este mês.

Conforme noticia a revista Hello!, os duques de Cambridge fizeram uma 'escapadinha' até Balmoral, na Escócia, com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, com o objetivo de passar algum tempo com a rainha Isabel II, que se encontra neste lugar.

A Escócio, note-se, tem um significado especial para o casal. Foi na Universidade de St Andrews, em Fife, que os dois se conheceram em 2001.

