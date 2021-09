Será que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis poderão esperar por mais um irmão? Segundo o especialista em realeza Nick Bullen é muito provável que não.

Em declarações à revista Us Weekly, este referiu: "Penso que eles sentem que têm uma família perfeita. A Kate sempre quis seguir os pais [Carole Middleton e Michael Middleton] e ter uma pequena família de cinco".

"Ela assentou. Na minha perspetiva eles, provavelmente, irão parar por aqui", sublinhou o criador da True Royalty TV.

Bullen lembrou ainda que a duquesa de Cambridge passou por fases complicadas nas suas gravidezes devido aos enjoos matinais. "Eles estão realmente focados, nos próximos 12 meses, no seu trabalho. Ambos completam 40 anos no próximo ano. Estão empenhados em promover as suas instituições, iniciativas e fundação. Acho que para eles os próximos 12 meses serão sobre trabalho", completou.

Recorde-se que os duques de Cambridge são pais de George, de oito anos, Charlotte, de seis e Louis, de três.

