O príncipe William e Kate Middleton estão a viver atualmente na sua segunda casa, nomeadamente a Anmer Hall, em Norfolk, na sequência do período de confinamento.

No entanto, nota a imprensa internacional, em breve os duques de Cambridge deverão regressar ao Palácio de Kensington, onde vivem na maior parte do tempo.

Sabe-se que as escolas do Reino Unido deverão abrir no dia 8 de março. Assim sendo, os filhos mais velhos do casal, o príncipe George e a princesa Charlotte, também retornarão às aulas presidenciais, neste caso na Thomas's School.

