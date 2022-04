O príncipe William e Kate Middleton agradeceram as carinhosas mensagens de parabéns que têm recebido a propósito do aniversário do príncipe Louis, seu filho mais novo.

Hoje, o menino completa quatro anos de idade, data que foi evidenciada pelos duques de Cambridge no Instagram.

"Obrigada por todas as amorosas mensagens de hoje para o príncipe Louis", referem numa publicação onde partilham novos retratos do menino.

Também a rainha Isabel II não deixou passar em branco o aniversário do bisneto: Rainha Isabel II dá os parabéns ao bisneto, o príncipe Louis