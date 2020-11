Não é novidade para ninguém que a relação entre o príncipe Carlos e a princesa Diana teve um profundo impacto nos filhos do casal: William e Harry. Segundo o biógrafo real Robert Lacey, a separação do casal causou grandes discussões entre Carlos e os filhos, sobretudo com o mais velho, que ficou do lado da mãe.

"Odeio-te papá. Odeio-te tanto", conta Lacey no seu livro, descrevendo a troca de argumentos que houve entre ambos.

"Porque é que estás sempre a fazer a mamã chorar?", terá ainda perguntado William, na altura adolescente, visivelmente magoado com tudo o que se estava a passar.

Sabe-se que foram precisos vários anos até que a relação da família recuperasse.

