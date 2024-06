Dia de festa no seio da realeza britânica. O príncipe William completa esta sexta-feira, 21 de junho, 42 anos de vida. A data foi assinalada nas redes sociais dos príncipes de Gales com uma fotografia divertida - e surpreendente - do herdeiro ao trono britânico.

"Feliz aniversário, papá. Amamos-te muito", é escrito na legenda assinada pela mulher do aniversariante, a princesa Kate.

No retrato, William aparece a saltar na praia na companhia dos filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Ora veja:

Leia Também: William e rei Frederico: Unidos pela realeza, rivais no Euro'2024