Já nasceu o segundo filho de William Carvalho e Rita Mendes. A novidade foi anunciada nas redes sociais do casal.

O menino nasceu na terça-feira, 25 de outubro, "um dia inesquecível" para o médio defensivo que atualmente defende o Real Bétis Balompié.

"Ontem nasceu o Kevin, uma nova bênção na nossa vida, o nosso segundo filho! Mais um menino na família e sempre com muito amor! Bem-vindo, filho", pode ainda ler-se na legenda de uma publicação, que revela as primeiras fotografias do menino.

Kevin, recorde-se, vem juntar-se ao pequeno Bryan, o irmão mais velho, de apenas dois anos.

Ora veja:

Leia Também: Já nasceu o primeiro filho de João Palhinha e Patrícia Palhares