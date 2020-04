Orlando Brown, ator que se tornou conhecido por ter integrado uma série da Disney, publicou um vídeo esta semana onde acusou o ator Will Smith de abusos sexuais na sua infância, adianta a imprensa internacional.

"Violaste-me quando era criança e ainda tentas sair livre disso! Como assim? Estou sentado bem aqui, sempre que te vejo eu quero cortar-te o pescoço", afirmou a alegada vítima.

Brown não revelou mais pormenores acerca do assunto, mas as notícias destacam ainda o facto deste acreditar ser filho de Michael Jackson, e dos abusos terem sido combinado entre o 'rei da pop' e Smith.

"O Will Smith violou-me e depois transformou-me numa criança. És uma pessoa doente", disse ainda Brown.

Nas redes sociais as opiniões acerca do caso dividiram-se. Se houve quem acreditasse em tais declarações, uma vez que o nome de Will Smith estava envolvido no caso de Jeffrey Epstein, por outro lado houve quem referisse que estas não faziam sentido.

