Whoopi Goldberg revelou no 'The View', esta quarta-feira, que deixou uma nota no seu testamento onde proíbe qualquer pessoa de fazer um holograma com a sua imagem após a sua morte.

"Não quero ser um holograma. Isso está no meu testamento há 15 anos", afirmou. "Não quero isso. É um pouco estranho, assustador", acrescentou.

Além disso, partilhou que prefere ser cremada. "Vou ser poeira ao vento. Vou dar a volta ao mundo, vou estar em todos os lugares. Posso ficar no seu quintal, não sei", disse a atriz enquanto conversava com as restantes apresentadoras.

"Não quero que as pessoas se sintam obrigadas a ir ao cemitério. Se quiserem lembrar-se de mim, lembrem-se de mim", explicou.

