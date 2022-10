Weza Silva mostrou-se indignada durante a mais recente emissão do 'Última Hora do Big Brother'. A comentadora não gostou de ver Frederica Lima com o rosto pintado de preto e deixou claro o seu desagrado.

"A Frederica está ali a fazer 'black face' [prática em que atores caucasianos pintam o rosto de negro]. (...) A Frederica não passa de uma pessoa extremamente ignorante. [Se não fosse] saberia perfeitamente que não pode estar [assim] em televisão. Com a idade que ela tem já deveria ter mais informação para saber que o ato que ela fez aqui é extremamente ofensivo para com as pessoas negras", apontou.

Após as suas declarações, Weza Silva começou a ser alvo de críticas e insultos nas redes sociais, facto que a levou a reagir:

"O que tinha a dizer já disse no programa. Agora deslarguem-me que estou cansada e quero é abrir um vinho e descansar a minha cara preta de nascença. Façam o mesmo, descansem a vossa, seja ela de que tom for".

Porém, os insultos escalaram de tom e a comentadora voltou ao Instagram para tornar pública uma nova mensagem.

"Criatividade nas ofensas, por favor. Chamar macaca é tão anos 90, feia, preta (esta é a mais estúpida porque o meu insta é mrspreta e os meus melhores amigos chamam-me de preta). Sejam criativos nas ofensas, quem sabe eu vos responda. Até agora só deceções nas ofensas, vá, esforcem-se mais", rematou.

