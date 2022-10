"Extremamente grave e ofensivo". Foi assim que Weza Silva adjetivou os gestos de Frederica Lima que passaram na emissão desta sexta-feira, dia 14 de outubro, do 'Última Hora do Big Brother'.

Em causa está uma conversa em que Frederica surge com a cara pintada de negro e diz a seguinte frase: "Se recebesse um avião, outra vez, a dizer 'cala a boca em vez de andares aí a maldizer', pintava a minha cara de preto".

A integrar o painel de comentadores do programa, Weza mostrou-se indignada e, com a voz trémula, insurgiu-se contra o que acabara de ver. "A Frederica está ali a fazer 'black face' [prática em que atores caucasianos pintam o rosto de negro]. (...) A Frederica não passa de uma pessoa extremamente ignorante. [Se não fosse] saberia perfeitamente que não pode estar [assim] em televisão. Com a idade que ela tem já deveria ter mais informação para saber que o ato que ela fez aqui é extremamente ofensivo para com as pessoas negras", disse.

Pode conferir o momento em causa aqui.

Recorde que Frederica Lima é uma das três concorrentes nomeadas e em risco de expulsão já no próximo domingo.

