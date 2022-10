Vivem-se tempos de grande intensidade no 'Big Brother'. Com a casa dividida em dois grupos, a próxima expulsão poderá ser determinante para o rumo do jogo. Quem pensa dessa forma é Diana Lopes, que se mostrou algo preocupada durante uma conversa com duas das pessoas de quem está mais próxima.

A concorrente diz acreditar que, se Cátia Basílio for expulsa, os restantes elementos deste grupo vão seguir o mesmo caminho de seguida.

"Se tu saíres, vamos todos um a um”, diz Diana à colega, com Mafalda a participar desta conversa também.

Recorde que estão nomeadas e em risco de expulsão já no próximo domingo as concorrentes Catarina Severiano, Cátia Basílio e Frederica Lima.

Leia Também: Surpresa! Casa do Big Brother vai receber novos concorrentes