Wandson Lisboa foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no programa desta terça-feira, 14 de maio, na TVI.

O designer brasileiro, que se tornou conhecido no Instagram tendo dado depois o salto para a televisão em projetos de ficção e enquanto concorrente do 'Taskmaster', protagonizou um momento muito divertido já no final da emissão.

Conforme poderá ver pelo vídeo na galeria, Wandson não resistiu em dar um pezinho de dança enquanto Goucha se despedia dos telespectadores.

