Wandson Lisboa foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no seu programa desta terça-feira, 14 de maio. O conhecido designer brasileiro, muito acarinhado nas redes sociais, conquistou o coração do público português com a sua participação no programa 'Taskmaster', bem como em outros programas de ficção da RTP.

Na entrevista a Goucha, Wandson revelou que veio para Portugal para tirar um mestrado, sendo que o seu objetivo era regressar para o Brasil, onde iria dar aulas.

Contudo, o destino trocou-lhe as voltas e este acabou por ficar por cá.

O início de vida foi muito difícil, segundo o próprio confessou. "Passei mesmo muita fome, não tinha sequer o que comer", relembra.

"Lembro-me perfeitamente de ter amarrado um saco nos pés porque estava com muito frio, não tinha cobertores, não tinha nada, vim com a roupa do corpo", disse ainda a Manuel.

Wandson conta que a família nunca soube do que se passava, uma vez que este não queria admitir as dificuldades por que passava.

