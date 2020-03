No meio de toda a agitação que se faz sentir por causa da pandemia do novo coronavírus, Mia Rose decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram palavras de conforto, neste caso, uma música.

A cantora partilhou um vídeo a interpretar o sucesso 'Amazing Grace'.

"Do meu coração para o vosso. Sejam fortes e guardem-se", afirmou na legenda da publicação.

Ora veja.

