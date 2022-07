Bernardo Sousa e Bruna Gomes marcaram presença esta sexta-feira, 1 de julho, no programa 'Dois às 10'. O casal conversou com Maria Botelho Moniz sobre a vida fora do 'Big Brother' e o piloto de ralis aproveitou para fazer um esclarecimento.

Bernardo foi notícia por, alegadamente, ter dito numa entrevista que se preparava para fazer terapia para lidar melhor com a exposição pública, afirmação que o vencedor do 'BB Famosos 2' quis aclarar.

"Mencionei há dias que ia procurar terapia e as pessoas não entenderam bem o que eu estava a dizer. Eu ganhei pânico de multidões e de pessoas, não é de fãs", assegurou.

"Ganhei medo, vejo muitas pessoas e assusta-me. Foi uma coisa que ganhei devido à diferença de não ter ninguém na casa [do 'BB'] e cá fora ter muita gente", justificou, dando conta de que se assusta com aglomerados de pessoas e não necessariamente com grupos de pessoas que o procuram.

