Bernardo Sousa terminou a sua aventura no 'Big Brother Famosos 2' decidido a concretizar fora do reality show projetos com os quais sonhava há muito.

Além de voltar a competir em ralis, desejo a que já deu início, o piloto comprou a casa com a qual sonhava há muito.

"Antes de entrar no 'BB' tinha o plano de vir morar fora de Lisboa. Hoje chegou o dia. Aqui começa a viagem em busca da paz e harmonia que tanto desejo e preciso", escreveu Bernardo ao partilhar na rede social Instagram as primeiras imagens da moradia.



© Reprodução Instagram/ Bernardo Sousa

"A nova vista. Casa", lê-se ainda numa outra partilha através da qual o namorado de Bruna Gomes mostra a vista encantadora que pode agora apreciar diariamente.



© Reprodução Instagram/ Bernardo Sousa

