Jessica Mulroney falou, finalmente, acerca da sua amizade com Meghan Markle. Se não está a par do assunto então fique a saber que o relacionamento das duas ficou seriamente abalado depois de Jessica se ver envolvida numa polémica relacionada com racismo.

No entanto, ao contrário do que foi noticiado na época, Jessica garantiu que ela e a mulher de Harry continuam a ser as melhores amigas. "Vou dizer isto de uma vez por todas. Eu e a Meghan somos família. Ela é a amiga mais generosa e tem estado em contacto comigo todos os dias", garantiu numa publicação que fez na sua conta de Instagram.

"A cultura dos tablóides é atroz. Inventam histórias que magoam. Parem de os alimentar. Ponto final", completou.

Será que a amizade não foi mesmo afetada?

Leia Também: Harry e Meghan Markle eleitos os piores vizinhos famosos que se podia ter