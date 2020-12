Na última semana de emissões do 'Você na TV' e a convite da TVI, Pedro Crispim dedicou algumas palavras emotivas sobre o fim do programa, no qual colaborou durante vários anos na qualidade de stylist e comentador social.

"É muito complicado para mim partilhar emoções quando elas precisam de espaço e tempo para serem vividas e sentidas. São elas que vão comigo na bagagem: as pessoas, as histórias, as emoções", começou por realçar num vídeo publicado na sua página de Instagram.

Com um profundo sentimento de gratidão, o stylist frisou que o programa foi uma mais-valia para a sua formação enquanto "profissional e ser humano", acrescentando que "o 'Você na TV' foi uma escola" onde se cruzou com "os melhores da indústria".

"Privilegiado" é a palavra que define como o resumo da sua colaboração com o programa.

