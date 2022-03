Foi através de uma emotiva publicação, que fez na sua página de Instagram, que Amanda Kloots, viúva de Nick Cordero, recordou o dia em que o ator foi internado.

Junto de uma fotografia do artista com o filho que têm em comum, o pequeno Elvis, agora com dois anos, Amanda começou por recordar: "Há dois anos, eu e o Elvis deixamos o Nick na sala das urgências do hospital. Lembro-me de lhe dizer que ia estacionar o carro, levava o Elvis a passear e encontrávamo-nos passado algumas horas. Ambos achávamos que ele iria ficar bem dentro de algumas horas. Não fazia ideia de que seria a última vez que o iria ver".

"No dia 30 de março ele foi internado no hospital e nunca mais voltou a casa. [...] Aprendi muito com este dia. Simplesmente, não podes tomar como garantido o tempo que tens com as pessoas. Nós realmente não sabemos se e quando vamos ver os outros novamente. Não somos invencíveis", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

