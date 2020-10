Amanda Kloots surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, esta terça-feira, com um nova adorável vídeo do filho, Elvis Eduardo. O menino começa a mostrar que pode vir a seguir os passos do falecido pai, Nick Cordero, como artista.

No vídeo, Elvis, de 16 meses, aparece a dar os primeiro passos no sapateado.

"A primeira vez no sapateado e ele imita um ritmo! Não podia estar mais orgulhosa do meu filho", escreveu Amanda Kloots na legenda das carinhosas imagens que pode ver na galeria.

