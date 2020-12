Vanessa Bryant afirmou que a mãe está a tentar "extorquir" a sua família com um processo que colocou em tribunal esta semana.

Sofia Laine, mãe de Vanessa, alega que Kobe Bryant lhe prometeu que iria tomar conta dela para sempre. No entanto, depois do jogador morrer tragicamente em janeiro, Vanessa terá falhado nessa promessa, chegando mesmo a mandar Sofia sair da casa onde estava a viver, a qual lhe tinha sido disponibilizada por Kobe.

Laine afirma ainda, segundo o TMZ, que foi ama do casal durante 18 anos, que trabalhou muitas horas, às vezes sem pausas para refeições, nunca tendo sido paga para o efeito.

Perante este cenário, Vanessa considerou o processo da mãe "frívolo, vergonhoso e inimaginavelmente doloroso". Esta nega as afirmações da mãe e garante que nunca foi babysitter, uma vez que era Vanessa quem tomava conta das filhas. "Ela ficava com as meninas de vez em quando, tal como os avós fazem. A minha mãe continua a tentar arranjar maneira de extorquir a fortuna financeira da família", terá dito.

A viúva refere que sempre ajudou a mãe ao longo de 20 anos e que a deixou viver numa das suas propriedades de graça.

Sofia Laine pretende uma indemnização de cinco milhões de dólares, uma casa e ainda um Mercedes. "Ela está a tentar ganhar mais dinheiro do que alguma vez eu e o meu marido gastamos para a sustentar quando ele estava vivo. Ela não tem consciência do quanto está a afetar os meus filhos e a mim", adianta.

"O meu marido nunca prometeu nada à minha mãe, e iria ficar muito desapontado com o comportamento dela e a falta de empatia", completa.

