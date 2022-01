A viúva de Bob Saget recordou o ator e comediante em conversa com Hoda Kotb, do 'Today'. Uma entrevista que vai para o ar na íntegra na quinta-feira.

"Quem era o Bob Saget ao jantar quando não havia plateia? Quando não havia ninguém por perto, ninguém para fazer rir, como era aquele homem?", perguntou Hoda Kotb a Kelly Rizzo.

"Era o mesmo. Ele estava lá apenas para aproveitar a vida. E ele só queria fazer as pessoas sentirem-se bem. Quer dizer, se fôssemos a um restaurante, ele falaria com todos os empregados e empregadas. Ele conhecia todos os anfitriões. Todos conheciam o Bob e o amavam. A sua mensagem constante era 'apenas trate todos com gentileza' porque ele passou por tanta coisa na sua vida, e ele sabia o quão difícil a vida poderia ser", disse Kelly Rizzo.

"Ele foi sempre tão gentil e amoroso com todos. Ele era simplesmente o melhor homem que já conheci em toda a minha vida. Era tão gentil e maravilhoso, e todos os que estavam na sua vida sabiam disso. E mesmo qualquer um que o encontrasse casualmente pensaria: 'uau, esta é uma pessoa especial'", acrescentou.

Recorde-se que o ator e comediante morreu no dia 9 de janeiro, aos 65 anos.

