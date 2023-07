Jaime Kitt Carson posou ao lado de Drake quando o rapper passou pelo restaurante onde trabalha. As suas semelhanças físicas com Taylor Swift não passaram despercebidas ao rapper, que pediu para tirar uma fotografia.

A imagem acabou por se tornar viral e Jaime Kitt Carson fez questão de gravar um vídeo a explicar tudo. "Provavelmente não me conhecem, mas já devem ter visto esta foto. Esta aqui sou eu", começou por dizer Jaime Kitt Carson ao mostrar a imagem em que aparece com Drake.

"Sou eu na foto que o Drake publicou nas stories no Instagram, então vou contar o que aconteceu", acrescentou, justificando que no trabalho "não tem permissão para falar com as pessoas famosas". Por isso, quando viu Drake no seu local de trabalho, manteve-se quieta. Mas o rapper puxou conversa pelas parecenças de Jaime com Taylor Swift.

"Ele dizia que eu sou mesmo parecida com ela. E perguntou se já tinha ouvido muito isso. E sim, disseram-me isso todos os dias desde a escola secundária, mas é um grande elogio porque ela é linda", relatou.

Mais tarde, Drake pediu para tirar uma fotografia. No entanto, nunca pensou que o rapper iria publicar a imagem nas redes sociais. Gesto que a deixou muito surpreendida.

Após a partilha de Drake, Jaime Kitt Carson foi inundada com mensagens e pedidos de entrevistas. "Não dei nenhuma [entrevista] porque não senti que fosse a coisa certa a fazer", realçou ainda, afirmando que "não estava necessariamente a tentar ficar parecida com Taylor naquele momento" em que a fotografia foi tirada. "Estava apenas a trabalhar. Mas sim, desde então as coisas ficaram loucas", disse. Veja o vídeo completo:

Veja na galeria algumas imagens de Jaime Kitt Carson e outras de Taylor Swift.

