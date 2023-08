Vítor Silva Costa usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia na qual aparece com Rita Blanco, com quem contracena na novela 'Flor Sem Tempo', da SIC.

Na legenda da fotografia, o ator deixou uma bonita declaração à colega e amiga.

"Esta moça aqui apoiada no meu nariz é a Rita Blanco. Alguns de vocês devem ter ideia de quem ela é. Brincámos à mãe e filho durante vários meses e eu, que mal a conhecia, comecei a gostar mesmo muito da criatura. A fotografia é dos bastidores da 'Flor sem Tempo' e quando a recebi tive saudades. Isto é apenas uma carta de amor", escreveu o ator, uma declaração à qual Rita Blanco respondeu usando a caixa de comentários.

"E não é que a criatura te tem muita estima e até saudades de estar contigo? Meu filho querido e amigo", escreveu a atriz.

