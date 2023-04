As notícias de que Vítor Norte havia sido diagnosticado com cancro na cabeça deixaram vários fãs preocupados. O ator optou por não se manifestar mas agora, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, esclareceu o que foi dito.

Vítor Norte começou por explicar que tudo começou quando o maquilhador o aconselhou a ir ao médico ver de um sinal preto que tinha na cabeça. O artista, de 72 anos, fez depois uma biópsia que revelou que o sinal era cancerígeno, mas que não havia motivos para preocupação.

O sinal seria entretanto removido com uma cirurgia mas foi nesse momento que Vítor Norte se cruzou com as notícias sobre um alegado cancro na cabeça.

"Aí eu percebi o sofrimento que deve ser uma pessoa ter mesmo uma coisa destas a sério. Tem de ser muito apoiado", disse ainda.

Por fim, o ator esclareceu que o sinal já foi removido.

Ouça aqui as declarações de Vítor Norte.

Leia Também: Vítor Norte sobre a filha Sara: "Se ela não é presa, já tinha morrido"