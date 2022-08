Vitor Kley lamentou a morte do seu cão no dia do seu aniversário. Numa emocionada publicação feita nas redes sociais, o cantor homenageou o companheiro que, como ele refere, se tornou "uma estrela".

"Hoje dia 18 de agosto, meu aniversário. nesse mesmo dia, 12 anos atrás a gente ganhava nosso filhote Calvin Kley, e hoje, 12 anos depois, no mesmo dia 18, ele vira uma estrela", começou por dizer.

De seguida, o cantor deixou uns versos ao fiel amigo:

"Te amo tanto, meu melhor amigo, meu fiel escudeiro. Me diverti e dei tanta risada contigo. Obrigado por cada lambida pra me acordar pra ir surfar, obrigado por cada nascer do sol com altas ondas que a gente assistiu da sacada, obrigado por cada música que a gente escreveu e tocou junto, obrigado por cada almoço que tu roubou a comida da mesa e fez toda a família rir, obrigado por cada 'abraço' quando eu mais precisava de alguém ali", escreveu.

O artista brasileiro lamentou ainda o facto de não ter estado ao lado de Calvin nos últimos momentos da sua vida.

