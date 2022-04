"Ainda é tudo muito recente e as coisas na casa mudam de quase dez em dez minutos. Sobretudo a nível das emoções. E com dinâmicas pelo meio, ainda mais. Mas em regra geral o balanço é muito positivo", disse Virginia López, ex-concorrente do ‘Big Brother Famosos’, da TVI, ao fazer um balanço desta aventura, mostrando-se "feliz" com o desafio.

Em relação a Nuno Graciano, que permanece na casa mais vigiada do país, Virginia López partilhou: "Quando entrei, disse que em base ao que tinha visto, sobretudo em entrevistas políticas que ele tinha dado - porque sou jornalista e interesso-me muito por temas políticos -, achava que tínhamos uma forma diferente de ver o mundo, nomeadamente em temas que acho delicados".

"Gosto de ouvir a opinião das pessoas porque tenho muita dificuldade em opinar sobre a vida das outras pessoas. Eu escrevi 'Killers' e para mim foi um ato de compaixão gigantesco quando vi pessoas, familiares de vítimas, a perdoar assassinos em série. Isso deu-me uma lição incrível de quão difícil é para o ser humano posicionar-se em temas tão delicados. Daí ser muito comedida nas minhas posições. Por isso é que disse que me parecia que tínhamos formas diferentes de ver o mundo, porque ele tinha uma opinião muito vincada sobre alguns temas. E tinha uma curiosidade genuína de poder debater alguns desses temas com ele", contou.

"Assim que cheguei à casa, quis falar logo com ele. E disse-lhe o que acabei de partilhar agora e que estava completamente disponível para conversarmos. O Nuno naquele dia disse-me que não queria falar disso e eu respeitei", acrescentou, referindo que desde então "a relação era superficial (sem colocar nenhuma conotação à palavra superficial)".

A agora ex-concorrente do 'BB Famoso' acrescentou que Nuno Graciano "passa muito tempo a descansar e menos a conversar". "Não surgiram essas conversas, tivemos outras, mas não tão profundas", continuou. Isto até à longa conversa que tiveram no jantar para os nomeados, na semana passada.

Sobre a relação de Bruna Gomes e Bernardo Sousa, que foi oficialmente assumida este domingo, a escritora e jornalista não se alongou nas palavras. "A Bruna tem sido muito cuidadosa com a imagem que quer passar cá para fora", comentou, afirmando que "só eles é que sabem o que estão a sentir".

Ainda sobre a passagem pelo reality show, salienta que esta é uma experiência que leva para a vida. "É incrível viver dentro da casa do 'Big Brother'. Nunca pensei. É uma aventura, mesmo. Conheci pessoas incríveis", afirmou, acrescentando que "se desafiou e se superou todas as semanas".

Sobre quem gostava que ganhasse esta edição do 'BB Famosos', confessou que tem o "coração dividido" entre Marco Costa e Marie.

Leia Também: Big Brother Famosos: Virginia expulsa, quatro nomeados e o líder