Virginia López começou esta nova semana por recordar a sua participação no programa 'Goucha', onde deu uma entrevista de vida. Nessa conversa, a escritora falou, entre outras coisas, sobre o reality show 'Big Brother Famosos 2', cujo grupo de concorrentes integrou, e do livro que lançou depois em torno desta experiência, intitulado 'Só Eu Sei Porque Estive na Casa'.

Numa nova partilha feita nas redes sociais, Virginia caracteriza esta obra como sendo o seu "maior fiasco de vendas".

"Só fui [para o 'BB Famosos'] para escrever um livro mas... arrependi-me quando assinei o contrato. Quando entrei na casa. E arrependi-me várias vezes por dia, as quatro semanas que passei lá... O pior foi depois, como disse no programa. Tanta hipocrisia, tanta crítica absurda, tanta maldade gratuita, tanto ódio nas redes sociais... (não só contra mim, infelizmente, acontece todos os dias, com tantas pessoas). Foi duro. Muito. Não percebia. Não contava com isso. Genuinamente. E afetou tanto que cheguei a ponderar não escrever este livro", escreveu Virginia na legenda da publicação.

"Custou. Muito. Mas no fim fiquei satisfeita e enviei para a editora. O resto... o resto é a vida do livro e a deste livro foi curta. O livro que menos vendeu, de todos os que já escrevi. E não fosse tudo isto agora, este livro não teria voltado à televisão. Mas voltou", fez notar ainda, destacando o facto de ter sido recentemente diagnosticada com um cancro da mama.

"Porque junto com uma lesão grave de joelho, eu também trouxe daquela experiência um cancro. E não fosse este livro e tudo o que escrevi nele, eu hoje não seria a pessoa que sou. O reality show tirou-me a fé numa parte (gigante) da humanidade; mas felizmente, consegui voltar à minha bolha de amor e gratidão. Mas a experiência (e o livro) também me deram mais confiança. Aprendi a amar-me e valorizar-me ainda mais, a pesar de todas as mensagens que li. Ajudou-me a ser ainda mais fiel a mim, independentemente de quem critica, ofende e ataca. Então, a pergunta que agora me faço é: como se mede o sucesso, em vendas ou em verdade? Eu sei qual é a resposta para mim", concluiu Virginia, agradecendo ainda a Manuel Luís Goucha pela entrevista.

