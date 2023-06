"Demorei a decidir se publicava ou não esta foto. Porque é íntima, pessoal, o primeiro registo. Também representa tudo o que estava a sentir". Foi com estas palavras que Virginia López, ex-concorrente do 'Big Brother Famosos', começou a publicação que fez no Instagram onde aparece de cabelo rapado. A escritora espanhola foi diagnosticada com cancro da mama.

"O meu marido tinha dito que queria ser ele a rapar, em casa, com os meus. O que não me disse foi que estava cheio de medo. Não medo em si de rapar, isso até é relativamente fácil, medo do que viria depois, quando eu me olhasse ao espelho, pela primeira vez", contou.

"Decidi que seria um momento divertido. Nada de dramas. Como se estivesse no Jogo da Oca e tivesse aterrado no número do Fleki (isto só para os nascidos nos 80). Cada vez que ouvia a música 'Nothing Compares To U', e olhava para a cabeça rapada da Sinead O´Connor, o meu eu adolescente achava que nunca seria tão corajosa porque... tinha ouvido por aí que só as mulheres bonitas ficam bem sem cabelo... e eu nunca me considerei uma mulher bonita. Portanto, precisava do meu cabelo", escreveu.

"Nessa noite, já sem ele, com o que não contava era com sentir-me ainda mais bonita, mais leve.... mais livre. Se calhar o ser humano tem demasiados acessórios que lhe impedem ver o que realmente é valioso: a essência. Não te vou mentir... o doloroso foi uns dias antes, quando passei os dedos pelo meu cabelo e fiquei com ele na mão. Aí sim chorei, enquanto a água do chuveiro levava as minhas lágrimas", confessou, destacando que foi nessa altura que decidiu rapar o cabelo.

"Não sou de definhar, ou de ficar em barcos que se afundam; eu prefiro atirar-me à água e nadar. Não espero. Decido. Ainda por cima, o cabelo volta a crescer, o que importa é estar viva. Só que... parece que o cabelo significa tanto... mas as coisas só significam aquilo que nós queiramos que signifiquem. Podemos escolher ficar tristes... eu escolhi a liberdade de ser eu. Despida. Mais verdadeira do que nunca. E, por isso, finalmente, sobre a foto, por tudo o que ela significa, decidi que devia partilhá-la", rematou.

Uma partilha que chega dias depois de ter deixado um desabafo sobre estes dias difíceis. "Os últimos foram dias duros, de muitas dores, sem conseguir comer. Quando o organismo fica sensível, ser forte custa mais… mas também é a única escolha possível para não sucumbir", partilhou no final da semana passada.

"Todas as pessoas me diziam: és forte, vai passar. Decidi acreditar e ter paciência. Não ir contra a dor, ao contrário, aceitá-la como parte do processo. E agradecer. Muito, até quando as lágrimas, atrevidas, me ganhavam a partida. A quimioterapia é dura, muito… mas se é para me dar mais créditos para jogar o jogo… let’s go [vamos]", disse na mesma partilha.

"Tenho muito para jogar (e escrever) ainda. Precisamos de ser fortes por todas as pessoas a quem a vida lhes fez 'game over'. Como a minha mãe que foi a maior força que conheci e lutou até ao fim. Reflexões numa pedra com 8 mil anos. Quantas vidas. Quantas histórias para contar. A minha é só mais uma. Mas se serve para inspirar… 'keep going'! Todas somos fortes e seja o que for… vai passar", completou.

Em ambas as partilhas, Virginia López foi apoiada pelos fãs, colegas e amigos, entre eles Marco Costa, que também participou no 'Big Brother Famosos'.

