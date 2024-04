Virginia López passou recentemente por uma cirurgia de reconstrução mamária, após ter vencido um cancro na mama no final do ano passado.

Na tarde desta quarta-feira, dia 10, usou a sua conta no Instagram para revelar que, apesar de ainda ter que voltar a ser operada, se sente feliz, por ter "muita 'sorte'" e explica porquê.

"Ainda com algumas dores e ainda terei de passar pelo bloco outra vez até todo este processo acabar, mas estou muito feliz porque apesar de tudo tenho tido muita 'sorte' por ter um hospital a 15 minutos de casa com excelentes profissionais que salvaram a minha vida e que continuam a cuidar de mim para evitar a rediciva", começou por escrever.

"Somos cada vez mais mulheres com cancro de mama, cada vez mais jovens e nem todas têm a mesma sorte. O tempo é fundamental na prevenção e tratamento. Cuida de ti, faz uma mamografia e cuidemos do SNS, que mesmo com muitos desafios ainda nos protege! Estamos juntas! Todas as histórias contam!", concluiu.

Leia Também: A recuperar de cirurgia, Virginia López deixa novo desabafo