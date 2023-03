A filha de Sofia Coppola e Thomas Mars (vocalista dos Phoenix), Romy, de 16 anos, está de castigo depois de ter tentado alugar um helicóptero com o cartão de crédito do pai.

Uma história que se tornou viral depois de a jovem ter gravado um vídeo para publicar no TikTok e onde se referiu ao episódio caricato.

Romy gravou-se a preparar uma refeição, e logo ao início do vídeo disse: "Estou de castigo porque tentei alugar um helicóptero de Nova Iorque a Maryland com o cartão de crédito do meu pai, porque queria jantar com o meu amigo do acampamento".

Mas os motivos de ter ficado no centro das atenções não ficaram por aqui. Isto porque a jovem também admitiu que não sabia a diferença entre um alho e uma cebola.

