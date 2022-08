Alexis Bledel e Vincent Kartheiser estão oficialmente divorciados, poucas semanas após a separação.

Os registos do tribunal, a que o Page Six teve acesso, indicam que um juiz colocou um ponto final no processo no dia 26 de agosto.

Um representante do ator de 'Mad Men' confirmou ao Page Six, no início do mês, que o pedido de divórcio tinha sido feito no dia 10 de agosto, após oito anos de casamento.

De recordar que Alexis Bledel, de 40 anos, e Vincent Kartheiser, de 43, conheceram-se nos estúdios onde foi gravada a série 'Mad Men'. Em março de 2013 confirmaram que estavam noivos e casaram-se em junho de 2014.

