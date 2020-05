Enquanto Manuel Luís Goucha permanece em Lisboa, uma vez que continua a trabalhar no programa 'Você na TV', o seu marido, Rui Oliveira Nunes encontra-se no Alentejo, em Monforte, a dar conta de todas as tarefas exigidas pelo monte.

Hoje (dia 18), por exemplo, este partilhou na sua conta de Instagram um vídeo onde mostra o rebanho de ovelhas a ser tosquiado.

Um momento que suscitou interesse nos seguidores.

Ora veja!

