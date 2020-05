Tom Brady viveu uma situação embaraçosa este fim de semana. Durante o 'The Match: Campeões pela caridade' - uma torneio de golfe solidário - o jogador de futebol americano acabou por rasgar as suas calças na costura do rabiosque.

O momento, que acabou por ficar registado em vídeo, aconteceu enquanto o marido de Gisele Bündchen dava uma tacada.

Recorde-se que Tiger Woods, Phil Mickelson e Peyton Manning foram outras das celebridades a participar no evento, que tinha como objetivo ajudar as vítimas do novo coronavírus.

