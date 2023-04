A viagem continua e cheia de surpresas para quem embarcou no Cruzeiro 35 Anos de Canções e para quem assiste às imagens que vão sendo reveladas na televisão e redes sociais.

O barco onde seguem Tony Carreira e os seus fãs tem discoteca a bordo e o músico tem surgido no local para confraternizar com os seus admiradores, revela uma partilha recente feita na sua página oficial de Instagram.

"Tony Carreira a conviver com os passageiros na discoteca do Cruzeiro 35 Anos de Canções", pode ler-se na legenda do vídeo que registou o momento.

A viagem de cruzeiro teve início no último domingo e terá a duração de uma semana, passando por cidades como Gibraltar, Barcelona, Málaga e Tânger. A bordo vão decorrer diversas atividades para os fãs e concertos de Tony Carreira.

