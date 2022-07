Há um novo vídeo que está a correr as redes sociais e a verdade é que o merece.

Um dos seguranças da sala onde Kendrick Lamar atuava emocionou-se durante o concerto, enquanto trabalhava.

No vídeo divulgado é possível ver o homem em frente ao palco lavado em lágrimas e a cantar a música 'L.O.V.E.', do álbum 'Damn'.

Com o sucesso do vídeo, acabou por ser encontrado o homem que o protagoniza. "Esta música significa tudo para mim e eu estava a sentir as emoções de todos à minha volta... Definitivamente, amo ser pago para fazer isto", explicou Devyn Sanford nas redes sociais.

